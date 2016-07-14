المغرب يفكك خلية إرهابية على صلة بتنظيم «داعش»

أعلن المكتب المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، تفكيك خلية إرهابية لها صلة بتنظيم “داعش”.

ووفقًا لبلاغ مكتب الأبحاث القضائية، فإن الخلية تتكون من ستة متطرفين ينشطون بمدن أغادير وأمزمير وشيشاوة وأيت ملول والقليعة، مضيفا أن أحد أفراد هذه المجموعة كان “في طور الإعداد لصناعة عبوة ناسفة تقليدية الصنع بنية القيام بعملية إرهابية بالمغرب، تهدف إلى إسقاط أكبر عدد من الضحايا، سيرا على النهج الدموي لـ”داعش”.

وأظهرت التحريات الأولية أن عناصر هذه الخلية الإرهابية خططوا للالتحاق بمعاقل ‏فرع “داعش” في ليبيا، بطريقة سرية، عبر تخوم منطقة الساحل والصحراء.

وسيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.