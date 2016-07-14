أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المغرب يفكك خلية إرهابية على صلة بتنظيم «داعش»

Google+ Print
المغرب يفكك خلية إرهابية على صلة بتنظيم «داعش» المغرب يفكك خلية إرهابية على صلة بتنظيم «داعش»

ارشيفية

أعلن المكتب المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، تفكيك خلية إرهابية لها صلة بتنظيم “داعش”.

ووفقًا لبلاغ مكتب الأبحاث القضائية، فإن الخلية تتكون من ستة متطرفين ينشطون بمدن أغادير وأمزمير وشيشاوة وأيت ملول والقليعة، مضيفا أن أحد أفراد هذه المجموعة كان “في طور الإعداد لصناعة عبوة ناسفة تقليدية الصنع بنية القيام بعملية إرهابية بالمغرب، تهدف إلى إسقاط أكبر عدد من الضحايا، سيرا على النهج الدموي لـ”داعش”.

وأظهرت التحريات الأولية أن عناصر هذه الخلية الإرهابية خططوا للالتحاق بمعاقل ‏فرع “داعش” في ليبيا، بطريقة سرية، عبر تخوم منطقة الساحل والصحراء.

وسيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا