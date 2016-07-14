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القوات الأمنية الصومالية تضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير بالعاصمة مقديشو

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القوات الأمنية الصومالية تضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير بالعاصمة مقديشو القوات الأمنية الصومالية تضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير بالعاصمة مقديشو
ضبطت القوات الأمنية الحكومية فى الصومال، مساء أمس الأربعاء، سيارة مفخخة فى منطقة (عيلشا بيها) بمحافظة شبيلى السفلى والواقعة على الطريق بين العاصمة الصومالية مقديشو ومدينة أفجوى.

وقال ضابط أمنى لوكالة الأنباء الصومالية (SONNA ) إن السيارة المفخخة وهى من نوع ( Carib ) ضبطت أثناء عملية أمنية قامت بها القوات فى المنطقة.

وأضاف الضابط أنه وجد داخل السيارة أسلحة وذخيرة حية ومواد متفجرة بالإضافة إلى برميل ملىء بالمتفجرات، مشيرا إلى أن السكان أبلغوا الجهات الأمنية عن السيارة بعدما اشتبهوا بها.

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