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قاضي «أحداث العدوة» يرفض إيداع أصغر متهم في القضية بقفص الاتهام

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الطفل المتهم

الطفل المتهم

مراسل «ONA»:

رفض رئيس محكمة جنايات المنيا ئاسة المستشار عمر سويدان، خلال الجسلة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، منذ قليل، إيداع طفل متهم بقضية “أحداث العدوة” المتهم فيها محمد بديع و682 آخرين، أثناء نظر الجلسة.

وفور بدء الجلسة، أمر المستشار برؤية المتهم أحمد خلف راضى، الذى يبلغ من العمر 10سنوات، وحكم عليه بالبراءة بأول درجة، ولكن طعنت النيابة على الحكم، وتجرى إعادة محاكمته من جديد، وعقب رؤيته من قبل المستشار داخل القاعة أمر بجلوسه فى المدرجات الخاصة بالصحفيين وعدم دخوله القفص.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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