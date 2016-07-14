سقوط "الموس" المتهم بذبح مسن بجوار قرية الفردوس السياحية فى بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، اليوم الخميس، من القبض على قاتل المسن المذبوح بجوار قرية الفردوس السياحية غرب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

وتبدأ تفاصيل الجريمة بتلقى مديرية أمن بورسعيد بلاغًا يفيد بالعثور على جثة للمدعو فؤاد محمد عطية الغول 66 سنة سائق أمام قرية الفردوس نطاق حى الزهور مسجاة على ظهرها على الأسفلت مرتديًا ملابسه وبه إصابات عبارة عن جرحين غائرين بالرقبة الأول طوله حوالى 5 سم من الناحية اليمنى الثانى من الناحية اليسرى طوله حوالى 7 سم، وآخر قطعى عميق بالذراع الأيمن طوله حوالى 10 سم، بالإضافة إلى جرح بإبهام اليد اليسرى وملقى بجوار السيارة رقم 61240" - ط ع ل "أجرة بورسعيد".

وبالفحص عثر معه على الأموال الخاصة به وهاتفين أحدهما سامسونج أبيض اللون والآخر نوكيا أسود اللون، وتبين وجود آثار دماء بالكرسى الأمامى الأيمن وأرضية السيارة وأماكن متفرقة بجسم السيارة من الخارج.

على الفور وجه اللواء محمود الديب - مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث مكبر بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائى لسرعة كشف غموض الحادث، ومن خلال تفعيل بنود خطة البحث وتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات ضباط فريق البحث إلى أن الهاتف المحمول الأول ماركة سامسونج أبيض اللون غير خاص بالمجنى عليه، وأنه خاص بالمدعو "ه م أ" وشهرته هانى "الموس" 20 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا ما بين "ضرب ـ اتلاف ــ سلاح ابيض ــ نصب" وآخرها القضية رقم 1523/2016 جنح بورفؤاد أول "ضرب".

وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "الموس" نظرًا لمروره بضائقة مالية ورغبته فى الحصول على المال للإنفاق على متطلبات الزواج ولاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعة إلى محافظة دمياط .

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية مكبرة توجهت إلى مديرية أمن دمياط، وتمكنت من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، حيث إنه عقب خروجه من محبسه حدثت بينه ووالده خلافات على أثرها قام والده بطرده وزوجته من المنزل وطالبته زوجته بالانفصال .

ومن ثم قرر سرقة إحدى السيارات والتوجه بها إلى الشرقية وتصريفها هناك مقابل حصوله على مبلغ مالى يساعده فى حل مشاكله حيث أعد سلاحا أبيض "كتر" لاستخدامه فى واقعة السرقة وقام باستيقاف المجنى عليه بالسيارة قيادته مصادفة من أمام قصر الثقافة وطلب منه التوجه إلى قرية المناصرة بطريق بورسعيد - دمياط وهناك قام بالتعدى عليه .

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءانت القانونية والتحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة وإحالته للنيابة العامة وسط حراسة مشددة لمباشرة التحقيقات .

العثور على جثة مسن مذبوحا بجوار قرية الفردوس السياحية فى بورسعيد