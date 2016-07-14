ميدو لـ في الجول: لينس لم يرسل عرضا لحافظ ' أحد أفضل ظهراء اليسار في مرحلته السنية '

قال أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني لناديي وادي دجلة وليرس البلجيكي إن لاعب الأخير كريم حافظ لم تصل له أي عروض من لينس الفرنسي بعد.

وكان اللاعب قد صرح لـFilGoal.com قائلا إن الأمور تسير في الطريق الصحيح بالنسبة لانتقاله إلى لينس، وإنه تحدث مع مدرب الفريق الذي يريد ضمه.

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وقال ميدو لـFilGoal.com: "لينس لم يرسل أي عروض لضم كريم حافظ".

وأضاف "كريم أحد أفضل ظهراء اليسار في أوروبا في مرحلته السنية، ولن يرحل إلا للمكان الذي سيتطور فيه".

واستدرك "لانس مكان جيد للتطور، لكن مازال هناك عروض أخرى للاعب".

وأكمل "أعطينا حافظ تفويضا للتحدث معهم وهم سألوا عن موقفه فقط، لكن لم يرسلوا أي عرض".

وأتم "وضعنا قيمة لبيع أو إعارة اللاعب، لكن لم يصل لنا أي عرض من لانس".

ولعب حافظ الموسم المنصرم معارا إلى أومونيا نيقوسيا القبرصي ثم عاد إلى فريقه الأصلي ليرس.