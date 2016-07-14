البنا حكما للقاء الإسماعيلي والمصري

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الدولي محمود البنا لإدارة دربي القناة بين الإسماعيلي والمصري يوم الجمعة في ربع نهائي كأس مصر.

وأدار البنا مباراتين للإسماعيلي في الدوري هذا الموسم كلتيهما أمام إنبي، فاز بالأولى 2-1 وتعادل في الثانية 2-2.

أما المصري، فأدار له البنا مباراة بتروجيت التي فاز فيها 3-1 وكذلك مباراة مصر للمقاصة التي تعادل فيها 2-2.

وكان البنا قد أدار لقاء المصري والأهلي الموسم الماضي في الجونة والذي انتهى بالتعادل 1-1.

ويعتبر البنا من الحكام قليلي إشهار البطاقات، فيبلغ متوسط إشهاره للبطاقة الصفراء في الدوري هذا الموسم 4 أو 5.

وسيغيب عن اللقاء حسام حسن مدرب المصري الموقوف من قبل اتحاد الكرة عقب واقعة ضربه لأحد الأشخاص في لقاء غزل المحلة الأخير في الدوري.

وستقام المباراة على استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً.