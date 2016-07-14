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المرصد السورى: عشرات القتلى خلال قصف واشتباكات على ريف حمص الشمالى

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المرصد السورى: عشرات القتلى خلال قصف واشتباكات على ريف حمص الشمالى المرصد السورى: عشرات القتلى خلال قصف واشتباكات على ريف حمص الشمالى
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا، اليوم الخميس، أن 26 شخصا على الأقل قتلوا خلال 24 ساعة من القصف والاشتباكات والغارات على ريف حمص الشمالى.

وأوضح المرصد أنه ارتفع إلى 26 على الأقل عدد القتلى الذين قضوا فى محافظة حمص اليوم، بينهم 5 مقاتلين على الأقل خلال قصف واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى ريفى حماة الجنوبى وحمص الشمالي، ورجل وزوجته وابنتهما قتلوا جراء قصف لقوات النظام على المزارع المحيطة بمدينة الرستن فى ريف حمص الشمالي.

كما قتل 18 شخصا، بينهم 3 مواطنات، جراء قصف لطائرات حربية استهدف مناطق فى مدينة الرستن، فى حين استهدفت قوات النظام مناطق فى السعن الأسود بريف حمص الشمالى.
>وقتل عنصر إرهابى من جبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام) خلال اشتباكات مع قوات النظام فى محيط قرية حرب نفسة بريف حماة الجنوبي.

وسقطت قذيفتان أطلقتهما قوات النظام على منطقتين فى بلدة المشرفة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حمص الشمالي، كما استهدف الطيران المروحى مناطق فى بلدة الزعفرانة بريف حمص الشمالي.
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