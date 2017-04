هاشتاق TaylorSwiftOverParty# يتصدّر تويتر

تصدّر هاشتاق "#TaylorSwiftOverParty" موقع تويتر عالمياً، بعد أن هاجم النجم كالفين هاريس Calvin Harris حبيبته القديمة تايلور سويفت Taylor Swift بعدّة تغريدات قاسية.

وكانت النجمة البالغة من العمر 26عاماً، قد أعلنت منذ أيام عبر مدير أعمالها، أنها شاركت في كتابة أغنية كالفين المنفردة الأخيرة "This Is What You Came For".

وعلى ما يبدو فإن هذا التصريح أزعج النجم البالغ من العمر 32 عاماً كثيراً، فخرج عن صمته ووجه كلاماً قاسياً لتايلور عبر تويتر قال فيه :" من الأفضل أن تركزي على علاقتك الغرامية الجديدة والتوقف عن محاولة تدمير حبيبك القديم، كما فعلت بكايتي بيري Katy Perry ".

وتابع النجم :" هناك الكثير من الأمور الجيدة في حياتك، حاولي الاستمتاع بها لأنه لديك حياة رائعة".

وختم النجم حديثه بالقول إنه من المؤسف والمؤلم حقاً أن تقوم تايلور وفريق عملها بتوجيه هكذا اتهام له لمحاولة تشويه صورته في هذه المرحلة.

يشار إلى أن النجمة كايتي بيري شاركت أيضاً بهشتاق "#TaylorSwiftOverParty" الذي أطلقه معجبوها ومعجبو كالفين، حيث أعادت تغريد جملة لها من عام 2015 كتب فيها " الوقت..يُظهر الحقيقة في نهاية المطاف".

