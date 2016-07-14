توم هانكس ينعي والدته الراحلة عن 84 عاماً

أعلن الممثل الأمريكي الشهيرتوم هانكس Tom Hanks، عن وفاة والدته جانيت فراغر Janet Frager عن عمرناهز الـ 84 عاماً.

وقد نعى النجم والدته عبرصفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بنشرصورة قديمة لها.

وأرفق هانكس الصورة بتعليق كتب فيه: "هذا الجمال..والدتي. اليوم نقول لها وداعاً.. أتمنى أن ترقد بأمان".

وعلى أثر ذلك تلقى النجم البالغ من العمر 60 عاماً عدداً كبيراً من عبارات التعازي من معجبيه على مواقع التواصل الإجتماعي ومن عدد من كبارنجوم هوليوود.

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