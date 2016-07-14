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جايمي أوتيس حزينة بعد أن أجهضت جنينها

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الخميس 14-07-2016 14:30

تعيش النجمة جايمي أوتيس Jamie Otis حالة من الحزن بعد أن أجهضت جنينها، من زوجها النجم داوغ هينرDoug Hehner، وهي في شهرها الرابع.

فقد أكدت أوتيس أنها أجهضت جنينها،بعد أسبوع واحد فقط على الكشف عن حملها بطفلها الأول.

وَنشرت أوتيس، البالغة من العمر 30 عاماً، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة، علقت عليها بالقول: "طفلنا هينر الصغير كان أجمل من أن يعيش في هذه الدنيا.. أحبه كثيراً، وَسأظل أحبه هكذا".

وَأضافت: "لاأستطيع الانتظار حتى أقابله في الجنة يوماً ما، صلوا لأجله أرجوكم".

وقد أثار كلام النجمة موجة من الحزن الشديدة بين جمهورها ومحبيها، الذين أعربوا عن أسفهم الشديد لسماع هذا الخبر المحزن جداً، مؤكدين أنهم يصلون لها ولزوجها داوغ.

 

 

 

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