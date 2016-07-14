صور..أمن بورسعيد يكشف غموض قاتل سائق تاكسي «مذبوح»

كتب – جمال نوفل – بورسعيد

كشف اللواء محمود الديب، مدير أمن بورسعيد، غموض مقتل سائق تاكسي وجد مذبوحًا أمام قرية الفردوس غرب بورسعيد.

وتلقت مديرية أمن بورسعيد، اخطارًا يفيد بالعثور على جثة تبين أنها للمدعو «فؤاد محمد عطية الغول» (66 سنة) سائق، مقيم دائرة قسم الضواحى، أمام قرية الفردوس نطاق حى الزهور ملقي على ظهره مرتدى كامل ملابسة وبه إصابات (جرحان غائران بالرقبة الأول طوله حوالى 5 سم من الناحية اليمنى الثانى من الناحية اليسرى طوله 7 سم وجرح قطعى عميق بالذراع الأيمن طوله حوالى 10 سم وآخر بإبهام اليد اليسرى) وذلك بجوار السيارة رقم (61240 – ط ع ل ) أجرة بورسعيد.

وتبين من الكشف المبدئي وجود آثار دماء بالكرسى الأمامى الأيمن وأرضية السيارة وأماكن متفرقة بجسم السيارة من الخارج.

وعلى الفور وجه اللواء محمود الديب، مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث مكبر بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد لسرعة كشف غموض الحادث .

ومن خلال تفعيل بنود خطة البحث وتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات ضباط فريق البحث إلى أنَّ الهاتف المحمول الأول ماركة سامسونج أبيض اللون غير خاص بالمجني عليه، وإنماه خاص بالمدعو«هاني محمد أحمد رزق» وشهرته هانى الموس” (20 سنة) ـــ عاطل ــ مقيم دائرة قسم بورفؤاد أول، والسابق اتهامه فى عدد (5) قضايا مابين ( ضرب ـ إتلاف ــ سلاح أبيض ــ نصب ) وأخرهم القضية رقم 1523/2016 جنح بورفؤاد أول.

وأكدت التحريات أنه وراء ارتكاب الواقعة لزواجه حديثًا ومرورة بضائقة مالية ورغبته فى الحصول على المال للإنفاق على متطلباته، إضافة إلى أنَّ المتهم لاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعه إلى محافظة دمياط .

وعقب رفع بصمات القاتل وتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية مكبرة توجهت إلى مديرية أمن دمياط وتمكنت من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات والأدله المادية اعترف بإرتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية حيث أنه عقب خروجه من محبسه حدثت بينه ووالده خلافات على أثرها قام والده بطرده وزوجته من المنزل وطالبته زوجته بالإنفصال .