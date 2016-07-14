بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع «التنمية الصناعية» مشكلات منطقة «البغدادي»

مراسل «ONA»:

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، الخميس، اجتماعًا مع اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة لتقييم الأوضاع بالمنطقة الصناعية بالبغدادى .

وناقش الاجتماع مشكلات التى تواجه تفعيل وتشغيل المنطقة الصناعية بالبغدادى وكان على رأسها نقص تمويل الأعمال المتبقية من أعمال الترفيق من محطات مياه وصرف صحى وكهرباء ورصف للطرق وإزالة التعديات على أرض المنطقة الصناعية والبالغ مساحتها 111 فدان، وعدم جدية المستثمرين المتقدمين بمشروعات انتاجية بدلاً من المشروعات الخدمية .

وطالب محافظ الأقصر مسئولي الصرف الصحى بضرورة وضع حل فني لمشكلة ترفيق المنطقة الصناعية بالصرف الصحى مع الأخذ فى الاعتبار نوعية المخرجات والمخلفات الأمر الذى يتكلف 136 ألف جنيهًا.

كما كلف المحافظ الشركات الملتزمة بتنفيذ أعمال المنطقة الصناعية بإنهاء المهمات المسروقة والتالفة فى أسرع وقت ، ودراسة مجلس إدارة المناطق الصناعية لطلبات المستثمرين المتقدمين للإستثمار بالمنطقة لحين صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص الشروط الفنية والمالية التى ستطبق على المستثمرين بهذه المنطقة .

واختتم بدر الاجتماع بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية بالبغدادى و عدد من أراضى الحبيل لمتابعة سير الاعمال بها واهم مشكلاتها.