الصحة تؤكد سلامة المضاد الحيوي "زيثروماكس"

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سلامة دواء "زيثروماكس" المضاد الحيوي الذي يستخدم للعديد من الحالات المرضية المختلفة والأدوية الأخرى التي تحتوي على نفس المادة الفعالة "ازيثرومايوسين".

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالإمارات إن الوزارة تلقت خطابا رسميا من الشركة المصنعة "فايزر" بأنه لوحظ لبعض الحالات النادرة عالميا بأن المادة الفعالة " ازيثرومايوسين " والمكونة لدواء " زيثروماكس " قد تسبب بعض الحساسية الجلدية نادرة الحدوث.

ولفت الأميري إلى التعميم الذي أصدرته الوزارة قبل عدة أيام والموجه إلى ممارسي الرعاية الصحية بأخذ الحيطة لمتابعة الحالات النادرة عالميا من الحساسية الجلدية التي قد تحدث من جراء استخدام هذا المنتج علما أن هذه التحذيرات أضيفت إلى النشرة الداخلية للمنتج والمنتجات التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.

وأكد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على ترشيد استعمال المضادات الحيوية وتجنب المخاطر المترتبة على سوء استعمالها وخاصة القدرة المتزايدة للجراثيم على مقاومتها بما يؤدي إلى فقدان فاعليتها .. محذرا أفراد المجتمع من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب وعدم صرفها من الصيدلية إلا بوصفة طبية مع الإلتزام بالبروتوكولات العلاجية عند وصفها وفقا لحالات المرضى وضرورة الإلتزام بالجرعات المحددة ومواعيدها عند استهلاك الدواء وعدم التوقف عن تناول العلاج عند تحسن الحالة لأن ذلك يؤدي إلى ظهور البكتيريا مرة أخرى وقد تكتسب مناعة ضد المضاد الحيوي وعدم إعطاء الأطفال المضادات الحيوية إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك تحت إشراف طبي.

وطالب الأميري موردي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع - في حال حدوث أي أعراض جانبية للأدوية – ضرورة ملئ الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR"" المتوفرة على الموقع الالكتروني http://www.cpd-pharma.ae أو التواصل مع الوزارة من خلال البريد الالكتروني pv@moh.gov.ae أوالاتصال على / 2301448 04 / .