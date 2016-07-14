خليه مشروبك اليومى.. عصير "الكريز" الورقة الرابحة للرياضيين

أكدت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية أن مشروب ثمرة الكريز رغم أنه الفاكهة الحمراء الأعلى فى سعراتها الحرارية من الفراولة والتوت الأحمر إلا أنه يساعد على تخفيض الإحساس بالألم، وله قدرة على استعادة العضلات بعد مجهود كبير كما هو الحال مع الرياضيين المتخصصين فى سباقات الجرى.

وأشارت التجارب التى أجريت على بعض المشاركين الذين تناولوا حوالى 700 ملليلتر من العصير يوميا لعدة أيام قبل المشاركة فى السباق، إلى انخفاض الإحساس بالألم لديهم فى العضلات بالمقارنة بالأشخاص الذين تناولوا بديلا لعصير الكريز.

كما أوضحت الدراسة أن 87 سعرا حراريا فى 125 جراما تعطى من 20% إلى 30% من الاحتياج اليومى لفيتامين (ج)، و25% من الكاروتين، و15% من فيتامين (ب 9).

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