بالفيديو.. فرقة الفنون الشعبية بشمال سيناء تستعد لعروض صيفية على شاطئ العريش

تستعد فرقة شمال سيناء للفنون الشعبية لتقديم عروض فنية جديدة للمصطافين على شاطئ بحر العريش.>وقال عاطف عبد الحميد مدرب الفرقة، إن العروض ستنطلق خلال أيام فى مناطق الشاطئ على ساحل المدينة ومنطقة المساعيد، فى إطار دور مديرية الثقافة للترويح عن الأهالى وزار مدينة العريش.

أشار مدرب الفرقة إلى أنها تتبع مديرية الثقافة وتعبر عن هوية سيناء وموروثوها من خلال أداء حركى لأعضاء الفرقة تجسد موسيقى ورقصات شعبية وأغانى من الفلوكلور الشعبى، أبرزها رقصات "السامر السيناوى"، و"المراواس"، و"الفرح العرايشى ".

وأوضح أن الفرقة تألقت خلال شهر رمضان من خلال عروض وزارة الثقافة بالقاهرة، وجذبت إليها رواد محبى الفن الشعبى، نظرا لخصوصية سيناء وشغف محبى الفن الشعبى يالموروث السيناوى الذى يتجسد من خلال عروض الفرقة.

وأوضح عاطف عبد الحميد مدرب الفرقة أنه يجرى تحديث صفوفها بصف ثانى من الفنانين والمؤدين للرقصات والأغانى من المتميزين فى هذا الفن من أبناء سيناء من أعمار مختلفة.

"ثقافة سوهاج": فرقة الفنون الشعبية تشارك فى مهرجان جرش بالأردن

>