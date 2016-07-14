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ديلى ميل: مرض نادر يصيب طفلة بقصر طول ساقها اليمنى والسبب ليس وراثيا

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ديلى ميل: مرض نادر يصيب طفلة بقصر طول ساقها اليمنى والسبب ليس وراثيا ديلى ميل: مرض نادر يصيب طفلة بقصر طول ساقها اليمنى والسبب ليس وراثيا
"زهرة" طفلة بريئة ولدت بحالة مرضية نادرة وهو عدم اكتمال بناء ساقها اليمنى وهو ما يجعل من الصعب سيرها وممارسة حياتها بصورة طبيعية مثل باقى الأطفال فى نفس عمرها.

نشر الموقع البريطانى "ديلى ميل" قصة الطفلة "زهرة"، حيث حكت والدة "زهرة" قصة ابنتها قائلة: "منذ عامين ولدت ابنتى الجميلة "زهرة" ومنذ اليوم الأول لم يكن فرق طول الساقين واضحا ولكن مع النمو بدأ الفرق يظهر بقوة ونصحنا الأطباء فى البداية بتركيب جزء من طرف صناعى خاصة مع ظهور مشكلة أخرى فى الركبة، وجاء تفسير الأطباء على أن زهرة تعانى من نقص فى تنسيق عظام الفخذ وهو ما أدى إلى نقص طول الساق اليمنى عن اليسرى.

وفى العام الماضى أجرى لها الأطباء عملية جراحية لوضع لوحة معدنية فى وركها لإصلاح فى محاولة لإصلاح جزء من تشوه الساق، وعندما بحثنا عن سبب ما حدث لابنتنا أشار الأطباء إلا أن السبب غير معروف وهو ليس وراثيا ومعظم الحالات المصابة به يستخدمون الأطراف الصناعية لإطالة الساق القصير وفقط".

وتتابع الأم "ريحانة" والتى تسكن مع طفلتها "زهرة" وزوجها وابنتها "إيمان" فى منطقى "داجينهام" الواقعة شرق لندن حكايتها قائلا: "هناك اختيارات متعددة لإنقاذ ابنتى ولكن كلها ترتكز على فكرة البتر وتعويض القدم بأخرى من الأطراف الصناعية لتعيش ابنتى طيلة حياتها معاقة جسديا، وهذا الاختيار من الصعب على فتاة مرحة ومحبة للحياة مثل زهرة أن تقبل به فهى من الآن ترفض ارتداء الطرف الصناعى".

وأشارت والدة "زهرة" إلى أن الطفلة ترغب يوميا فى اللعب مع أختها والأصدقاء إلا أن عجزها يقف عائقا أمامها وهو ما أثر على حالتها النفسية وجعلها، ورغم اليأس الذى تعيش فيه أسرة "زهرة" إلا أن الطب كل يوم يظهر الجديد لعلاج مختلف الحالات المرضية النادرة، حيث قام الطبيب "درور بالى" فى ولاية فلوريدا بإجراء عملية لإطالة عظام الساق لمثل حالة "زهرة" وتأمل الأم فى التوصل للتكاليف حتى تستطيع إجراء العملية لابنتها.


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الطفلة زهرة


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