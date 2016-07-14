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السجن 3 سنوات لـ10 متهمين بالتظاهر ضد اتفاقية «ترسيم الحدود» ببولاق الدكرور

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السجن 3 سنوات لـ10 متهمين بالتظاهر ضد اتفاقية «ترسيم الحدود» ببولاق الدكرور السجن 3 سنوات لـ10 متهمين بالتظاهر ضد اتفاقية «ترسيم الحدود» ببولاق الدكرور

مظاهرات .. أرشيفية

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جنح بولاق الدكرور، الخميس، معاقبة 10 متهمين بالسجن 3 سنوات ، وتغريم كل منهم 100 ألف جنية، للتظاهر بمنطقة بولاق الدكرور اعتراضًا منهم على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي، بشأّنَّ جزيرتي تيران وصنافير.

وقررت المحكمة في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين في القضية، بكفالة مالية 1000 جنية، عدا حمدى كمال كونه مطلوب على ذمة قضية أخرى.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار علي محجوب، إلى المتهمين، في القضية 11646، جنح بولاق الدكرور، تهم الإنضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

وضمت قائمة المتهمين، الذين ألقى القبض عليهم خلال التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ميريت عبد المولى، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، وحمدي كمال، وسعيد رجب

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