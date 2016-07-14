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العلاج الدوائي لارتفاع درجة حرارة الطفل

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العلاج الدوائي لارتفاع درجة حرارة الطفل العلاج الدوائي لارتفاع درجة حرارة الطفل

الخميس 14-07-2016 11:12

يعدُّ ارتفاع درجة حرارة الجسم لدى الأطفال بسبب التهاب بكتيري أو فيروسي..
«سيدتي وطفلك» التقت الدكتور همام جميل قنديل، استشاري الأطفال، ليصف لك أنواع العلاجات الدوائية.

الأولى: مجموعة الباراسيتامول مثل (أدول – فيفادول – بنادول - تايلينول)، وكلها لها نفس المفعول، وهي أخف وتستخدم لدرجة حرارة أقل من 38 مئويَّة.
الثانية: مجموعة الإيبوبروفين مثل (نيوريفين – جونيفين – فولتارين - روفيناك)، وهي أقوى من المجموعة الأولى.
- وتستخدم المجموعة الثانية إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 38.5، ولا يتعارض استخدامها مع المجموعة الأولى، ولا يعدُّ مضاعفة للجرعة؛ لأنَّ كل مجموعة تعمل بشكل مختلف.
- جرعة المجموعة الثانية: 2 ملغ لكل كيلو من وزن الطفل كل 12 - 24 ساعة مثال الطفل أقل من عمر سنة: نصف تحميلة «فولتارين» تركيز 12.5 كل 12 - 24 ساعة حسب الاستجابة.
- الطفل أكبر من عمر سنة إلى 5 سنوات: تحميلة كاملة تركيز 12.5 كل 12 - 24 ساعة حسب الاستجابة.
-الأطفال أكبر من ذلك: تحميلة كاملة تركيز 25 ملغ كل 12 - 24 ساعة حسب الاستجابة. «ملحوظة: تحاميل الفلورتين لا تعطى للأطفال الذين يعانون من الربو».


إرشادات
- ليس كل حرارة تحتاج لمضاد حيوي، أما عند الأقل من ثلاثة أشهر فيجب استشارة الطبيب.
- يمكن عمل كمادات على الرقبة من الجوانب وتحت الإبط بماء فاتر ونستبعد الكمادات على الرأس، ويجب تغيير الكمادة كل 10 ثوانٍ.

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سيدتي