العلاج الدوائي لارتفاع درجة حرارة الطفل

يعدُّ ارتفاع درجة حرارة الجسم لدى الأطفال بسبب التهاب بكتيري أو فيروسي..

«سيدتي وطفلك» التقت الدكتور همام جميل قنديل، استشاري الأطفال، ليصف لك أنواع العلاجات الدوائية.

الأولى: مجموعة الباراسيتامول مثل (أدول – فيفادول – بنادول - تايلينول)، وكلها لها نفس المفعول، وهي أخف وتستخدم لدرجة حرارة أقل من 38 مئويَّة.

الثانية: مجموعة الإيبوبروفين مثل (نيوريفين – جونيفين – فولتارين - روفيناك)، وهي أقوى من المجموعة الأولى.

- وتستخدم المجموعة الثانية إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 38.5، ولا يتعارض استخدامها مع المجموعة الأولى، ولا يعدُّ مضاعفة للجرعة؛ لأنَّ كل مجموعة تعمل بشكل مختلف.

- جرعة المجموعة الثانية: 2 ملغ لكل كيلو من وزن الطفل كل 12 - 24 ساعة مثال الطفل أقل من عمر سنة: نصف تحميلة «فولتارين» تركيز 12.5 كل 12 - 24 ساعة حسب الاستجابة.

- الطفل أكبر من عمر سنة إلى 5 سنوات: تحميلة كاملة تركيز 12.5 كل 12 - 24 ساعة حسب الاستجابة.

-الأطفال أكبر من ذلك: تحميلة كاملة تركيز 25 ملغ كل 12 - 24 ساعة حسب الاستجابة. «ملحوظة: تحاميل الفلورتين لا تعطى للأطفال الذين يعانون من الربو».



إرشادات

- ليس كل حرارة تحتاج لمضاد حيوي، أما عند الأقل من ثلاثة أشهر فيجب استشارة الطبيب.

- يمكن عمل كمادات على الرقبة من الجوانب وتحت الإبط بماء فاتر ونستبعد الكمادات على الرأس، ويجب تغيير الكمادة كل 10 ثوانٍ.