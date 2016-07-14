عامل يقتل ابنته خنقا بمساعدة شقيقته بسبب شكه فى سلوكها بالعمرانية

تخلص عامل من ابنته بالعمرانية، لشكه فى سوء سلوكها، حيث استعان بشقيقته وقتلاها خنقا، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا بمقتل فتاة داخل مسكنها بالعمرانية، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليها فارقت الحياة نتيجة تعرضها للخنق، وأن والدها وعمتها وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا باتركاب الواقعة، لشكهما فى سوء سلوك القتيلة، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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