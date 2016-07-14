حبس بائع بطيخ سنة مع النفاذ بتهمة تصوير 52 سيدة فى أوضاع مخلة بالبحيرة

قرر المستشار محمد عنانى، رئيس محكمة جنح الدلنجات، بسكرتارية أحمد صابر وراضى أبوبكر، اليوم، الخميس، حبس المتهم "عيد. ج. ع " 46 سنة ومقيم بدائرة مركز كوم حمادة بائع بطيخ سنة مع النفاذ عقب إحالته للمحاكمة العاجلة لاتهامه بالاعتداء على حرمة المواطنات وتصويرهن فى أوضاع مخلة لقيامه بتصوير 52 سيدة من أماكن حساسة خلال شرائهن البطيخ باستخدام هاتفه المحمول بكل خسة وندالة بمدينة الدلنجات بالبحيرة.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى العميد خالد غانم، رئيس فرع البحث الجنائى والرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات بلاغا من عدد من السيدات اتهمن" عيد. ج. ع" 46 سنة بائع بطيخ بتصويرهن أثناء شرائهن البطيخ.

وعلى الفور تم ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول وعثر بداخله على مقطع فيديو لعدد 52 سيدة من بينهن سيدتان بدون ملابس داخلية وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للتليفون وأنه قام باستغلال انشغال السيدات فى شراء البطيخ وقيامه بفتح الموبايل لتسجيل مقطع فيديو وإخفائه بين البطيخ واستدراج السيدات لمكان الموبايل حتى يستطيع تصويرهن فى أوضاع مخلة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 22705 جنح مركز الدلنجات وبالعرض على النيابة قرر المستشار محمد شلوف رئيس نيابة الدلنجات بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة وبالعرض على محكمة جنح الدلنجات قرر قبل قليل المستشار محمد عنانى رئيس محكمة جنح الدلنجات حبس المتهم سنة مع النفاذ.

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