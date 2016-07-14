المصري يوضح لـ في الجول.. متى يُفرج عن حسام حسن.. ومن يقود لقاء الإسماعيلي

قال سمير حلبية رئيس النادي المصري إن حسام حسن المدير الفني لفريقه لم يتم الإفراج عنه بعد، وإنه ينتظر خطوة واحدة ليحدث ذلك.

وكان رضا عبد المجيد رقيب الشرطة المعتدى عليه من قبل حسام حسن المدير الفني للمصري قد قرر التنازل عن القضية المرفوعة ضد الأخير. (طالع التفاصيل)

وقال حلبية لـFilGoal.com: "محامي حسام حسن سيذهب للنيابة مع محضر الصلح الذي تم في الشهر العقاري وبعد تقديمه سيتم الإفراج عن حسام حسن اليوم أو غدا".

وعن مصير لقاء الفريق مع الإسماعيلي يوم الجمعة قال حلبية: "من المعروف أن حسام موقوف لمدة 3 مباريات. ولكن مع حدوث الصلح لا مشكلة في أن يقود طارق سليمان الفريق".

وكانت نيابة الإسماعيلية قد قررت يوم الثلاثاء حبس حسام حسن على ذمة التحقيق في تهم مقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات وسرقة الكارت الخاص بالكاميرا الخاصة برقيب الشرطة من مديرية أمن الإسماعيلية، عقب أحداث الشغب التي تبعت لقاء المصري والمحلة في ختام الدوري الممتاز.

وتم التصالح بعد الضغوط من قبل سمير حلبية رئيس النادي المصري ومحمود حسين عضو مجلس الشعب عن المحافظة ومحمد شيحة وكيل اللاعبين لإقناع رقيب الشرطة بالتصالح والتنازل عن القضية.

وكان سليمان قد أكد في تصريحات سابقة لـFilGoal.com تضامنه مع حسام حسن ورفضه لقيادة الفريق مع حبس المدير الفني. (طالع التفاصيل)