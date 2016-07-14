قاتل أبيه في الشارقة ينكر وذويه يتنازلون عن القصاص

أنكر شاب يبلغ من العمر 18 عاما أميركي الجنسية، من أصول عربية، تهمة قتل والده الخمسيني عمدا بعد أن ضربه بواسطة مطفأة حريق ، بمقر شركة المقتول في منطقة المحطة بالشارقة وقال انه فعل ذلكً «استجابة لطلب من الجن، فيما قدم محامي الدفاع تنازلا من أولياء الدم .

وقال خلال مثوله في اول جلسات محاكته امام قاضي محكمة جنايات الشارقة الدكتور يعقوب الحمادي انه لمً يقصد ازهاق روح والده ولا يتذكر ما حدث وبدا الشاب متزنا امام هيئة المحكمة وأجاب عن الأسئلة خلال جلسة الاستماع الاولى بحضور عدد من ذويه وتم تأجيل الجلسة الى الثامن من اغسطس المقبل.

وتعود تفاصيل القضية الى منتصف نوفمبر الماضي حيث ورد بلاغ بوفاة المجني عليه حيث تبين اقدام ابنه "ا" على قتله من خلال تسديده عدة ضربات على راْس ابيه مستخدما مطفأة الحريق.

خلال التحقيق مع الابن المتهم لم تتمكن النيابة من أخذ أقواله بشكل كامل، حيث بدا مضطرباً ويقوم بأفعال غريبة، ويدعي أن به مساً من الجن وأنه هو من يحركه، مشيراً إلى أنه قتل والده «استجابة لطلب من الجن , وكان ذلك في مقر شركته عندما باغت الابن الاب من مجرد دخولهم , فيما اكتشفت ابنة المجني عليه وعمها الواقعة وقاموا بنقل الاب الى المستشفى الا انه فارق الحياة متأثرا بالإصابة الشديدة التي تركزت في الراس.

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> وقررت النيابة العامة وقتها إيداع المتهم مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير تفصيلي بحالته من أجل استكمال تحقيقاتها حيث تبينانه يعاني اضطرابا نفسيا وكان يخضع للعلاج.

وقالت والدة المتهم في التحقيقات إن «ابنها يعاني اضطرابات نفسية شديدة منذ عودته من الولايات المتحدة، التي كان يدرس فيها، ، حيث إنه يكرر دائماً أن بداخله جناً يحركه ويأمره بالقيام بأفعال غريبة».

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