«ثقافة البحر الأحمر» تحتفل بثورة 23 يوليو الأسبوع المقبل

مراسل «ONA»:

يحتفل فرع ثقافة البحر الاحمر برئاسة أسامة تمام بذكري ثورة 23 يوليو حيث ينظم قصر ثقافة الغردقة ورشة رسم وتلوين و مسابقة معلومات عامة بالشاطئ العام بالغردقة وذلك يوم 20يوليو.

وينظم بيت ثقافة القصير ورشة فنية باستخدام صدف البحر لعمل اشكال فنية مختلفة وذلك في السادسة مساءا بنادي فرسان الارادة بالقصير، ويوم 18 يوليو محاضرة بعنوان “الصحابي الجليل عمرو بن العاص” للشيخ عربي محمد احمد بمسجد الرحمة عقب صلاة المغرب بالإضافة الى رحلة لشاطئ البحر بالقصير لعدد من راود البيت يوم 21 يوليو.

فيما يقوم قصر ثقافة حلايب يوم 14/7 بعمل عرض لفرقة حلايب للفنون التلقائية في الثامنة مساءا علي مسرح قصر ثقافة حلايب وفي يوم 17/7 يقوم القصر بعرض فيلم “اربعة ايام مجيدة” في الثامنة مساءا وتقام ورشة فنية باستخدام اوراق البريستول بالقصر يوم 20/7 في الرابعة عصرا .

وتنظم مكتبة الخالدين يوم 17/7 في الحادية عشر صباحا معرض فنون تشكيلية لمنتجات الورش الفنية المقامة في المكتبة ، وينظم بيت ثقافة ام الحويطات محاضرة بعنوان “دور المرأة في التربية” يحاضرها أحمد رضوان يوم 19/7 ببيت ثقافة أم الحويطات، ويقوم قصر ثقافة ابو رماد يوم 20/7 في الثامنة مساءا علي مسرح القصر بعمل عرض لفرقة ابو رماد للفنون التلقائية تحت إشراف مدرب الفرقة عيسي محمد كرار.

وتقوم مكتبة الطفل والشباب بالقصير يوم 20/7 في العاشرة صباحا بعمل ورشة فنية بالفوم والكانسون للأطفال، وأمسية شعرية ضمن انشطة نادي أدب سفاجا بحضور “محمد سعيد جمال اسماعيل بركة فنجري وأحمد عبد السلام” ببيت ثقافة سفاجا يوم 20/7 في الثامنة والنصف ، وفي يوم 21/7 يقوم بيت ثقافة الحمراوين بتنظيم مسابقة في الرسم لعدد من رواد المكتبة.