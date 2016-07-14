إحالة طعن الإفراج الصحى عن هشام طلعت مصطفى لهيئة المفوضين

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقام من المحامى يحيى عبد المجيد وكيلان عن رجل الأعمال هشام طلعت، المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه إلى هيئة مفوضى الدولةـ لإعداد تقرير بالرأي القانونى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قد أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحى، والتى أكد فيها إصابته بداء النشوانى، مما يعرض حياته بداخل السجن للخطر.

وقال فى دعواه التى اختصم فيها النائب العام ووزير الداخلية ، ومساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم، أنه قد بدت أعراض المرض عليه، وقررت إدارة السجن نقله لمستشفى السلام الدولى، حيث خضع للفحوص الطبية التي أثبتت إصابته بداء النشوانى.

وداء النشوانى هو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببا خللا وظيفيا فى هذه الأنسجة، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.

كما لفت أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج فى لندن أو بوسطن، باعتبار أن لديهم المركز الطبى المؤهل لمعالجته من المرض.

أسرة هشام طلعت مصطفى تبحث وسائل إلغاء "رفض الإفراج الصحى عنه"