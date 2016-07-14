تحرير 4 آلاف مخالفة وحجز 19 توك توك مخالف بالجيزة

كثفت اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية اعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وأداب المرور لمنع وقوع اى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4370 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 33 مخالفات تجاوز سرعات 1570 مخالفة نموذج 125 وتم رصد 39 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى وتم حجز 19 توك توك مخالف لقواعد وأداب المرور و10 مخالفات صلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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