تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 589 قطعة فلتر سيارات مغشوشة داخل محل فى مدينة نصر وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة فلاتر السيارات بنطاق بدائرة مدينة نصر أول بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الفلاتر والبطاريات وقطع غيار السيارات الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" المغشوشة والمقلدة لكبرى الشركات مدخلا الغش على جمهور المستهلكين.

وقامت اليوم، الخميس، مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط مديره المسئول و589 قطعة فلتر سيارات مغشوشة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة.