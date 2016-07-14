القبض على عاطل ارتكب 4 حوادث سرقة بالإسكندرية

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على عاطل ارتكب 4 حوادث سرقة.

وردت معلومات لضباط مكافحة سرقات المتاجر، تفيد قيام "عمرو. ع" - 28 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا "مخدرات – قتل عمد- سرقة" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب فى جرائم السرقات بأسلوب الكسر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب عدد "4" حوادث سرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهما تعرف كل منهم على ما يخصه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

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