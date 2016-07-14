دفاع زوجة إبراهيم سعيد يفوض المحكمة لتعيين حكما من أهله وآخر من أهلها

طلب هيثم حمد الله دفاع شهد عبدالله، زوجة إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك الأسبق، خلال نظر ثالث جلسات دعوى الخلع أن تتولى المحكمة تعيين حكمين، حكما من أهله وآخر من أهلها"، لكتابة تقرير أسباب عن الخلافات الزوجية القائمة بينهم وابتزاز اللاعب لموكلته مقابل منحها حق الطلاق.

وكانت زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

وصول زوجة إبراهيم سعيد إلى محكمة أسرة المعادى لحضور دعوى الخلع