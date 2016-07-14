«والي» تستعرض تحديات العالم العربي أمام مؤتمر الأمم المتحدة

كتب – مراسل «ONA»

تعرض غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب، التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية بالغة التعقيد، وذلك في الاجتماع الذي تقيمه الجامعة العربية على هامش المؤتمر السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة.

كما تفتح ورشه العمل التي يقيمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية والتغيير من خلال الإبعاد التنموية والتي تعرض تجارب بعض الجمعيات الأهلية المصرية في القرى الأكثر فقرًا.

وكانت والي، سافرت إلى نيويورك بدعوة من الجامعة العربية لإلقاء كلمة في الاجتماع بوصفها الرئيس التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب لعرض جهود المجلس الوزاري للشئون الاجتماعية في تنفيذ أهداف الألفية و تجتمع خلالها بالسفراء العرب في الأمم المتحدة.