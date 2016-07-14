سامي عبد العزيز وسمير غطاس ضيفا أولى حلقات «من ماسبيرو»

كتبت – إنجي لطفي

يبدأ التليفزيون المصري في إذاعة البرنامج الجديد “من ماسبيرو”، في تمام السابعة من مساء السبت المقبل، على شاشة القناة الأولى.

“من ماسبيرو”، برنامج توك شو سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي يُذاع يوميًا من الساعة ٧ وحتى الساعة الـ ٨:٣٠ مساءً.

ويستضيف البرنامج في الحلقة الأولى الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا.

وتتناول الحلقة الإعلام المصري، ما له وما عليه، التحديات التي تواجهه، كيفية الارتقاء بالرسالة الإعلامية، وتقييمه لأداء الاعلام المصري التليفزيون المصري، والقنوات الخاصة من تقديم عاطف كامل وعواطف أبو السعود.

كما يستضيف البرنامج الأحد المقبل، الدكتور سمير غطاس، النائب البرلماني ورئيس منتدى دراسات الشرق الأوسط يدور الحوار حول – زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لأفريقيا مؤخرا والهدف منها – كيفية الحافظ على الأمن القومي المصري في ظل دخول إسرائيل للساحة الأفريقية – نتائج زيارة وفد البرلمان المصري إلى البرلمان الإيطالي تقديم أمنية مكرم وعاطف كامل.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في حلقة الإثنين الدكتور عماد جاد، النائب البرلماني نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وتدور الحلقة حول القمة الأفريقية تقديم هبه رشوان، وعمرو قنديل.

يُذاع برنامج “من ماسبيرو”، يوميًا في تمام السابعة على شاشة القناة الأولى مساءً رئيس التحرير الدكتور أمل أبوعرام، سوزي إبراهيم، ويقوم بتقديم حلقات البرنامج عاطف كامل، أمنيه مكرم، عمرو قنديل، هبه رشوان، خالد سعد، عواطف أبوالسعود، داليا ناصر، هند جاد.