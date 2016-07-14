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مفاجأة.. تراجع تدفق الدم إلى المخ إحدى علامات مرض الزهايمر

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مفاجأة.. تراجع تدفق الدم إلى المخ إحدى علامات مرض الزهايمر مفاجأة.. تراجع تدفق الدم إلى المخ إحدى علامات مرض الزهايمر
خلافا لما كان معتقدا فى السابق، كشف مجموعة من الباحثين تراجع تدفق الدم إلى المخ يعد من العلامات الفسيولوجية الأولية لمرض الزهايمر.

وشدد الباحثون على أن تراكم شرائح "الأميلويد" له دور فى زيادة فرص الإصابة بمرض الزهايمر وخرف الشيخوخة، بل تعد من العلامات التحذيرية لإمكانية الإصابة بالمرض.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على 1,171 شخص فى مراحل مختلفة من تطوير مرض الزهايمر عن طريق طلب تحليل محتوى نحو 7.700 صورة، ليتم متابعة خلايا المخ بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسى (MRI) والتصوير المقطعى بالإصدار البوزيترونى (PET)، كما تم تحليل الدم والسائل الدماغى الشوكى أيضا، فضلا عن مستوى المشاركين من الإدراك.

وأشارت المتابعة إلى أنه كلما تراكمت صفائح الأميلويد، كلما تراجع التدفق الطبيعى للدم إلى خلايا المخ للقيام بوظائفه بدقة عالية، وهو ما يوضح عدم قدرة بعض المرضى على تفسير محتوى بعض الصور المعروضة بطريقة سليمة.


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