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نجاة وزير الدفاع الليبي من محاولة اغتيال في بنغازى

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نجاة وزير الدفاع الليبي من محاولة اغتيال في بنغازى نجاة وزير الدفاع الليبي من محاولة اغتيال في بنغازى

وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد المهدي البرغثي – أرشيفية

نجا وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد المهدي البرغثي، من محاولة اغتياله عقب خروجه من مقر الكتيبة 204 دبابات بمدينة بنغازي.

وقال المفوض بمهام وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني العقيد المهدي البرغثي – في تصريح صحفي اليوم الخميس بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – إن ” محاولة اغتياله كانت عبر تفجير سيارة مفخخة عقب خروجه من مقر الكتيبة 204 دبابات في مدينة بنغازي قبل قليل”.

وأضاف البرغثي، أن الانفجار خلف جريحًا من الكتيبة 204 دبابة يدعى “محمود الصفراني”، فضلًا عن تضرر عددٍ من الآليات التابعة للكتيبة.

وتسلم وزير الدفاع المهدي البرغثي بداية الشهر الجاري مقر وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني بمعسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس، وحضر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، والمستشار العسكري العميد أحمد القطراني، فضلًا عن عدد من ضباط الجيش الليبي مراسم حفل استلام المعسكر.

وطالب المفوض بمهام وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني العقيد المهدي البرغثي، بتحييد الجيش عن الصراعات السياسية والمناطقية، حيث قال إن ” الجيش يقوم بمهمات لمصلحة الوطن والدفاع عن المواطنين”، مضيفًا أن” الليبيين جميعًا أصبح تفكيرهم إيجابيًا لمصلحة هذا البلد”.

 

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