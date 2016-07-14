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تفحم فتاة سقطت من أعلى منزلها داخل نيران مشتعلة بسوهاج

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تفحم فتاة سقطت من أعلى منزلها داخل نيران مشتعلة بسوهاج تفحم فتاة سقطت من أعلى منزلها داخل نيران مشتعلة بسوهاج

جثة

كتب – مراسل «ONA»:

لقيت شابة عشرينة بناحية نجع مطرود دائرة مركز سوهاج، صباح اليوم الخميس، مصرعها حرقا، بعد تفحم جسدها عقب سقوطها من أعلى سطح منزلها أثناء استطلاعها حريق بقطعة أرض مجاورة لمسكنها واختلال توازنها وسقوطها داخل الحريق.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود جثة محترقة بناحية نجع مطرود دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بوجود جثة متفحمة لفتاة تدعى “سارة.م.إ .ع” 21 سنة تعمل وتقيم بذات الناحية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

 وبسؤال والدها 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بنشوب حريق بكمية من القمامة بقطعة أرض خالية وملاصقة لمسكنه وحال قيام ابنته المذكورة باستطلاع الأمر من أعلى سطح المسكن غير مسور اختل توازنها وسقطت وسط الحريق ما نتج عنه وفاتها، وبسؤال والدتها “صفاء . ا . ح . س” 46 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أيدت مضمون ما سبق ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 4535 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

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