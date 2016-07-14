خريجو البحرية والدفاع الجوى يؤدون يمين الولاء والسيسى يمنح الأوائل الأنواط

أدى خريجو الكلية البحرية والدفاع الجوى قسم الولاء، فى حفل تخرجهم اليوم الخميس، بحضور الرءيس السيسى، ونصه، "أقسم بالله العظيم، أن أكون جندياً وفياً لجمهورية مصر العربية، محافظاً على أمنها وسلامتها حامياً ومدفعاً عنها، فى البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مخلصاً لرئيس الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، ومنفذاً لأوامر قادتى، ومحافظاً على سلاحى لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد".

وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل تخريج الدفعة 67 بحرية، والدفعة 44 دفاع جوى، بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية، أنواط الواجب لأوائل الدفعة الجديدة من طلبة الكلية البحرية والدفاع الجوى.

ويعتبر تخريج دفعتى الكليتين معاً تقليداً جديداً، يطبق لأول مرة على الدفعة 67 بحرية، دفعة الفريق سعد الدين الشاذلى، والدفعة 44 دفاع جوى.

وتحتفل القوات المسلحة الأسبوع المقبل بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة، على اختلاف أسلحتهم ووحداتهم، ويمثلون إضافة جديدة لقدرات الجيش المصرى على مستوى التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل، منذ قليل، إلى مقر الكلية البحرية بأبو قير، لحضور حفل تخرج دفعتين جديدتين من كليتى البحرية والدفاع الجوى بالإسكندرية، بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوى، والفريق أسامة منير ربيع، قائد القوات البحرية، ومديرى الكليتين البحرية، والدفاع الجوى، وعدد من الوزراء، وأهالي الخريجين.

ويعتبر تخريج دفعتى الكليتين معا تقليدا جديدا يطبق لأول مرة على الدفعة 67 بحرية، دفعة الفريق سعد الدين الشاذلى، والدفعة 44 دفاع جوى. كما تحتفل القوات المسلحة خلال الأسبوع المقبل بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة، على اختلاف اسلحتهم ووحداتهم، ويمثلوا إضافة جديدة لقدرات الجيش المصرى على مستوى التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية.

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