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"التمويل العقارى": افتتاح 3 مراكز خدمة بالسادات وأسيوط والشروق لخدمة محدودى الدخل

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"التمويل العقارى": افتتاح 3 مراكز خدمة بالسادات وأسيوط والشروق لخدمة محدودى الدخل "التمويل العقارى": افتتاح 3 مراكز خدمة بالسادات وأسيوط والشروق لخدمة محدودى الدخل

>ناشدت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، جميع الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى، عدم التزاحم بمركز خدمة المواطنين بمدينة 15 مايو.
>وأضافت مى عبد الحميد، فى بيان لها اليوم، أنه تم افتتاح 3 مراكز خدمة جديدة لجميع عملاء الصندوق المتقدمين على كل من مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإسكان القومي، ومشروعات القطاع الخاص لمحدودي الدخل، وذلك بمقر كل من جهاز مدينة السادات، وجهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومقر الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب والمستقبل بمدينة الشروق، وذلك إضافة للمقر الحالي لخدمة العملاء بجهاز مدينة 15 مايو، وجميع هذه المراكز تقدم نفس الخدمة للمواطنين، وبها موظفون مدربون على ذلك.

وأوضحت، أن قرار تشغيل مراكز جديدة لخدمة العملاء جاء نتيجة لزيادة أعداد المتقدمين على الإعلانات الأخيرة للإسكان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة طلبات استكمال المرحلة الثانية بمدينة دهشور وطلبات التحويل من مدن السلام والقاهرة الجديدة لكل من مدينة بدر و 15 مايو والشروق، وهو الأمر الذي يتطلب توفير أعداد أكثر من موظفي خدمة العملاء، وكذلك إعداد أكثر من موقع على مستوى عدد من المحافظات لاستقبال المواطنين المستعلمين عن طلباتهم، دون تعرضهم لعناء السفر، وبذل الجهد والوقت والمال.

وأشار البيان ، إلى أنه تم تشغيل خدمة للإستعلام عن طريق إرسال المستفيدين من مشروعات الاسكان لمحدودى الدخل رسائل نصية لرقم تليفون ( 1124 )، حيث يتم الرد على العميل بالموقف الحالي لطلبه والإجراء المطلوب منه، إضافة إلى توفير الاستعلام عن طريق البوابة الإليكترونية للصندوق، والتي سيتم تفعيلها قريبا.
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