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وزير الدفاع يصدق على نتيجة امتحانات تخرج الدفعة 67 بحرية بنسبة نجاح 100%

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وزير الدفاع يصدق على نتيجة امتحانات تخرج الدفعة 67 بحرية بنسبة نجاح 100% وزير الدفاع يصدق على نتيجة امتحانات تخرج الدفعة 67 بحرية بنسبة نجاح 100%
صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على نتيجة امتحانات التخرج للدفعة 67 بحرية، والدفعة 44 دفاع جوى، دفعة الفريق سعد الشاذلى.

وتم منح خريجى دفعة 67 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية، وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 100%، بالإضافة إلى منح خريجى الدفعة 44 دفاع جوى درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى، وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 98%.

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