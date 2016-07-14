وزير الدفاع يصدق على نتيجة امتحانات تخرج الدفعة 67 بحرية بنسبة نجاح 100%

صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على نتيجة امتحانات التخرج للدفعة 67 بحرية، والدفعة 44 دفاع جوى، دفعة الفريق سعد الشاذلى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتم منح خريجى دفعة 67 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية، وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 100%، بالإضافة إلى منح خريجى الدفعة 44 دفاع جوى درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى، وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 98%.
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