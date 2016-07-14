تناول كوب لبن رايب صباح كل يوم يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا تتوقف الأبحاث الطبية الحديثة عند تعدد فوائد اللبن الرائب والزبادى وجميع المنتجات الغنية بالخمائر الحيوية "بروبيوتك"، حيث ثبت أنها تقاوم سلسلة طويلة من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز الهضمى والأورام السرطانية والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعو "كوبانهجن" الدنمركية أن اللبن الرائب والزبادى المحمل بالخمائر الحيوية أو البروبيوتك يحد من خطر إصابة الأشخاص بمرض السكر من النوع الثانى، الذى يعد من أخطر الأمراض المزمنة على مستوى العالم، ويصيب ما يزيد عن 360 مليون شخص.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن المنتجات الغنية بالبروبيوتك تساهم فى تحسين توازن بكتيريا الأمعاء وتحسين حساسية هرمون الأنسولين المسئول عن ضبط وتنظيم نسبة السكر فى الدم، وبالتالى منع حدوث مرض السكر.

وعلى النقيض تماما، يتسبب سوء توازن بكتيريا الأمعاء النافعة فى زيادة مقاومة هرمون الأنسولين ورفع مخاطر السكرى.

وحذر الباحثون من الأضرار الخطيرة الناجمة عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة وفرط الورن، إذ يرفعان مقاومة هرمون الأنسولين ويعوقان عمله، مشددين على ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والمنتجات الغنية بالبروبيوتك والحد من الدهون الحيوانية لكى نحسن طبيعة البكتيريا النافعة وهرمون الأنسولين، وبالتالى مقاومة الإصابة بالسكر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Nature" خلال شهر يوليو الجارى.

‎مفاجأة.. اللبن الرايب أحدث علاج لضغط الدم

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