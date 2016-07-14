أوباما يشدد على «جدية التحقيقات» في عنف الشرطة ضد «السود»

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه يجب القيام بمزيد من العمل لترسيخ الثقة بشأن جدية التحقيقات في عنف الشرطة ضد السود وذوي الأصل اللاتيني.

وأضاف أوباما، بعد اجتماع مع ناشطين ومشرعين وقادة إنفاذ القانون، أمس الأربعاء: “علينا القيام بمزيد من العمل سويا في التفكير بشأن الكيفية التي نستطيع من خلالها بناء الثقة بعد استخدام ضباط الشرطة القوة وخاصة القوة المميتة، ستكون هناك ثقة في الكيفية التي سيجرى بها التحقيق وتنفذ بها العدالة”.

وقال أوباما إنه قد تكون هناك حاجة لتطوير سلسلة من الإجراءات لضمان أن تجرى التحقيقات بفاعلية ونزاهة لكل الأطراف المعنية.

وركز الاجتماع على كيفية تجاوز الانقسامات بين ضباط الشرطة والسود والطوائف اللاتينية بعد مقتل رجال سود على يد الشرطة في أكثر من واقعة خلال العامين الأخيرين، مما أثار احتجاجات غاضبة في أنحاء البلاد.

ودعا أوباما البلاد إلى التكاتف وعدم الاستسلام لليأس والانقسامات، بعد مقتل 5 من ضباط الشرطة في دالاس بالرصاص وقيام الشرطة بقتل رجلين سود في لويزيانا ومينيسوتا.

وحدد الرئيس الأميركي سلسلة خطوات يمكن أن تسهم في تحسين العلاقات بين جهات إنفاذ القانون والمجتمعات، منها تحسين جمع المعلومات وتحديث تدريب الشرطة.