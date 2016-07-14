ارتفاع سعر النفط بعد خسائر كبيرة واستمرار مخاوف تخمة المعروض

صعدت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، معوضةً بعض خسائرها الكبيرة في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بسبب تنامي القلق من أن تخمة المعروض العالمي من النفط لن تقل قريبًا بعد إصدار وكالتين كبيرتين تقارير متشائمة.

كما صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتًا بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش إلى 46.74 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي 43 سنتًا إلى 45.18 دولار للبرميل.

ودفع التقييم المتشائم لأسواق النفط من وكالة الطاقة الدولية الأربعاء برنت والخام الأمريكي للانخفاض بأكثر من 4 %.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن ” تخمة المعروض العالمي من النفط مستمرة، وإنها تعوق تحسن أسعار النفط الخام برغم النمو القوي في الطلب والانخفاض الكبير في الإنتاج خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)”.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بشكلٍ أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير لأعلى مستوى منذ يناير، وزادت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع.

وقالت إن ” مخزونات الخام الأمريكية هبطت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنةً مع توقعات بانخفاض قدره 3 ملايين برميل”، حسبما جاء في مسح أجرته رويترز.