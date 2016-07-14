أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بشار الأسد: الصحفية مارى كولفن هى المسؤولة عما حدث لها فى سوريا

Google+ Print
بشار الأسد: الصحفية مارى كولفن هى المسؤولة عما حدث لها فى سوريا بشار الأسد: الصحفية مارى كولفن هى المسؤولة عما حدث لها فى سوريا
اعتبر الرئيس السورى بشار الأسد أن الصحافية الأمريكية مارى كولفن التى قتلت فى قصف لقوات النظام فى مدينة حمص فى 2012، "مسؤولة عن كل ما حدث لها".

وقال الأسد فى مقابلة مع محطة "ان بى سى نيوز" الأمريكية تم بثها الخميس ونشرت نصها الكامل وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن كولفن "دخلت إلى سوريا بشكل غير قانونى وعملت مع الإرهابيين.. ولأنها دخلت إلى البلاد بشكل غير قانونى فهى مسؤولة عن كل ما حدث لها"، وسئل "هى مسؤولة عن موتها"، فاجاب "طبعا".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365