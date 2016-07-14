بشار الأسد: الصحفية مارى كولفن هى المسؤولة عما حدث لها فى سوريا

اعتبر الرئيس السورى بشار الأسد أن الصحافية الأمريكية مارى كولفن التى قتلت فى قصف لقوات النظام فى مدينة حمص فى 2012، "مسؤولة عن كل ما حدث لها".

وقال الأسد فى مقابلة مع محطة "ان بى سى نيوز" الأمريكية تم بثها الخميس ونشرت نصها الكامل وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن كولفن "دخلت إلى سوريا بشكل غير قانونى وعملت مع الإرهابيين.. ولأنها دخلت إلى البلاد بشكل غير قانونى فهى مسؤولة عن كل ما حدث لها"، وسئل "هى مسؤولة عن موتها"، فاجاب "طبعا".

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