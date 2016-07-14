لأول مرة.. "الميسترال" تنفذ مهمة إبرار فى حفل تخرج الكلية البحرية

لأول مرة تشارك حاملة المروحايات "جمال عبد الناصر" من طراز الميسترال فى حفل تخرج طلبة الكلية البحرية، وكلفت بإنزال قوات الإبرار الرئيسية على ساحل معادٍ لدعم أعمال قتال أحد التشكيلات البرية العاملة بحذاء الساحل، وطبقاً لطبيعة شريحة الأرض والتوقيت المتاح لتنفيذ المهمة المسندة إلى القوات.

واستعرضت عناصر الضفاضع البشرية عملية إسقاط من المروحيات لتنفيذ دعم أعمال القتال وللدفاع عن سواحل مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل، منذ قليل، إلى مقر الكلية البحرية بأبو قير، لحضور حفل تخرج دفعتين جديدتين من كليتى البحرية والدفاع الجوى بالإسكندرية، بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوى، والفريق أسامة منير ربيع، قائد القوات البحرية، ومديرى الكليتين البحرية، والدفاع الجوى، وعدد من الوزراء، وأهالي الخريجين.

ويعتبر تخريج دفعتى الكليتين معا تقليدا جديدا يطبق لأول مرة على الدفعة 67 بحرية، دفعة الفريق سعد الدين الشاذلى، والدفعة 44 دفاع جوى. كما تحتفل القوات المسلحة خلال الأسبوع المقبل بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة، على اختلاف اسلحتهم ووحداتهم، ويمثلوا إضافة جديدة لقدرات الجيش المصرى على مستوى التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية.

- القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية الأسبوع الجارى.. بدء الحفلات بمعهد ضباط الصف المعلمين غدا.. والبحرية والدفاع الجوى الخميس وتنتهى بالكلية الحربية

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