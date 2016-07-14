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بالفيديو.. استعراض حرس الشرف بحفل تخريج الدفعة 67 بحرية و44 دفاع جوى

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بالفيديو.. استعراض حرس الشرف بحفل تخريج الدفعة 67 بحرية و44 دفاع جوى بالفيديو.. استعراض حرس الشرف بحفل تخريج الدفعة 67 بحرية و44 دفاع جوى
عزفت الفرقة العسكرية السلام الوطنى، واستعرضت حرس الشرف، خلال حفل تخريج الدفعة الدفعة 67 بحرية، والدفعة 44 دفاع جوى، بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان قد وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر الكلية البحرية بالإسكندرية، لحضور حفل تخريج دفعتين جديدتين من كليتى البحرية والدفاع الجوى بالإسكندرية.

ويحضر الحفل الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق عبدالمنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوى، والفريق أسامة منير ربيع، قائد القوات البحرية، ومديرى الكليتين البحرية، والدفاع الجوى، وعدد من الوزراء، وأهالى الخريجين.


>بالفيديو.. استعراض حرس الشرف بحفل تخرج الدفعة... by youm7

السيسى يصل الكلية البحرية لحضور حفل التخرج بالإسكندرية
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مصر 365

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