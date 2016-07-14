السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة 67 بحرية و44 دفاع جوي بالإسكندرية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة ٦٧من الكلية البحرية، والدفعة ٤٤ من كلية الدفاع الجوي بالإسكندرية، دفعة الفريق “سعد الدين الشاذلي”.

وتضم الدفعة عددًا من الوافدين من دول “المملكة العربية السعودية، السودان، البحرين، الكويت، وقطر”.

يحضر الاحتفال الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير للدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات القوات المسلحة، وعدد من الوزراء، رجال الدولة، وكبار قادة القوات المسلحة، فضلًاعن عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، وأُسر الخريجين.