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التربية والتعليم: "61850" تقدموا الكترونيا للالتحاق بالأول الابتدائى

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التربية والتعليم: "61850" تقدموا الكترونيا للالتحاق بالأول الابتدائى التربية والتعليم: "61850" تقدموا الكترونيا للالتحاق بالأول الابتدائى
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم إتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني لأولياء الأمور؛ لطلب التقدم للصف الأول الابتدائى فى أكثر من مدرسة (رسمى) على مستوى المحافظة، وذلك عن طريق الرقم القومى للطفل، مع توفير خدمة متابعة ولى الأمر لموقف التقدم الإلكترونى (قبول أو رفض) المدرسة، وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى emis.gov.eg.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه تقدم (61850) حتى الآن، وسجلت محافظة الشرقية أعلى نسبة للتقديم حيث تقدم (7663) طفلاً.

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