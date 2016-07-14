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السيسى يصل الكلية البحرية لحضور حفل التخرج بالإسكندرية

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السيسى يصل الكلية البحرية لحضور حفل التخرج بالإسكندرية السيسى يصل الكلية البحرية لحضور حفل التخرج بالإسكندرية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل إلى مقر الكلية البحرية لحضور حفل تخرج دفعتين جديدتين من كليتى البحرية والدفاع الجوى بالإسكندرية، اليم الخميس، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق عبدالمنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوى، والفريق أسامة منير ربيع، قائد القوات البحرية، ومديرى الكليتين البحرية، والدفاع الجوى، وعدد من الوزراء، وأهالى الخريجين.

ويعتبر تخريج دفعتى الكليتين معا تقليدا جديدا، والذى يطبق لأول مرة على الدفعة 67 بحرية، دفعة الفريق سعد الدين الشاذلى، والدفعة 44 دفاع جوى.

وتحتفل القوات المسلحة خلال الأسبوع المقبل بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة، على اختلاف أسلحتهم ووحداتهم، ويمثلوا إضافة جديدة لقدرات الجيش المصرى على مستوى التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية الأسبوع الجارى.. بدء الحفلات بمعهد ضباط الصف المعلمين غدا.. والبحرية والدفاع الجوى الخميس وتنتهى بالكلية الحربية
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