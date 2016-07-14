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6 فوائد مذهلة تجعل القرنبيط ضيفًا على المائدة

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6 فوائد مذهلة تجعل القرنبيط ضيفًا على المائدة 6 فوائد مذهلة تجعل القرنبيط ضيفًا على المائدة
هناك العديد من الخضروات التى لها العديد من الفوائد والعناصر الغذائية، لكن وجد أن القرنبيط له العديد من الخصائص الغذائية للجسم .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" فالقرنبيط هو واحد من تلك الخضروات التى يجب أن تؤكل بانتظام، على الأقل مرة واحدة فى الأسبوع، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وفيتامين ج والبيتا كاروتين.

وذكر التقرير بعض فوائد القرنبيط وتتضمن الآتى:
>1- يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامين ب6 وب5 وب3 وب2 وب1 وب9، وتحتوى أيضا على فيتامين ك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن يوفر البوتاسيوم والبروتين والفوسفور.
>2- يحتوى على مضادات الأكسدة التى تمنع ضرر الجذور الحرة، والمركبات التى يمكن أن تقلل من الأكسدة .
>3- يحتوى على بعض المركبات التى تساعد الجسم فى التخلص من السموم .
>4- أكدت العديد من الدراسات أن القرنبيط يمنع أنواعا معينة من السرطان مثل سرطان القولون والمبيض والبروستاتا والثدى والمثانة .
>5- القرنبيط يحتوى على الألياف التى تساعد على الهضم بشكل جيد .
>6- يحتوى على مركبات مضادة للالتهابات، وفى الواقع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة كالتهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء ومرض السكرى، فيمكن استهلاكه بشكل منتظم.


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