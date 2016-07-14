يشار الأسد: بوتين لم يتحدث عن انتقال سياسى فى سوريا

قال الرئيس السورى بشار الأسد فى مقابلة تذاع اليوم الخميس إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتحدث مطلقا معه عن ترك السلطة رغم الضغوط التى تمارسها واشنطن لرحيل الأسد.

وقال الأسد لتلفزيون (إن.بى.سى نيوز) عند سؤاله عما إذا كان بوتين أو وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف تحدثا معه عن انتقال سياسى فى سوريا إنه "لم يصدر منهما أبدا كلمة واحدة فى هذا الشأن."

وأضاف الأسد أنه لا يساوره قلق من أن يعقد بوتين ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الذى يسافر إلى موسكو اليوم الخميس اتفاقا للإطاحة به من السلطة.

وتابع الأسد "لأن سياستهم أقصد السياسة الروسية لا تقوم على إبرام الصفقات. إنها تستند إلى القيم."

ويتوجه كيرى إلى موسكو سعيا لتعزيز التعاون الروسى فى الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا لكنه يواجه معارضة قوية من مسؤولى الدفاع والمخابرات الأمريكيين الذين يرون أن لواشنطن وموسكو أهدافا متعارضة تماما فى سوريا.

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