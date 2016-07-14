"القومية للأنفاق": تدشين بدء تنفيذ مترو "النزهة – السلام" الثلاثاء المقبل

أكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تقرر تدشين بدء تنفيذ الجزء الثانى بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو (النزهة - السلام) الثلاثاء المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تسليم التحالف المصرى المكون من شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم أولى مواقع هذا الجزء خلال احتفالية يحضرها كبار المسئولين بالدولة.

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن التحالف المصرى سيبدأ التنفيذ بعد تسلمه أول موقع، وهو محطة المستشار هشام بركات بالنزهة، حيث ينفذ هذا الجزء بتكلفة 5.3 مليار جنيه.

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