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بدء رصف طريق الخارجة أبو طرطور بطول 42 كم بتكلفه 80 مليون جنيه

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بدء رصف طريق الخارجة أبو طرطور بطول 42 كم بتكلفه 80 مليون جنيه بدء رصف طريق الخارجة أبو طرطور بطول 42 كم بتكلفه 80 مليون جنيه
قال المهندس عبد الواحد السيد مدير فرع الهيئة العامة للطرق بالوادى الجديد اليوم الخميس، فى تصريحات صحفية أنه تم البدء فى إعادة رصف وتقوية طريق الخارجة أبو طرطور بطول 42 كم بتكلفه 80 مليون جنيه، تشمل ازدواج بطول 3 كم من الطريق وتوسعته ليصبح عرض الطريق 9 أمتار وذلك من موازنة وزارة النقل ( الهيئة العامة للطرق والكبارى ) ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال بالطريق فى نوفمبر 2017 .

وفى سياق متصل أكد مدير فرع الهيئة العامة للطرق بالمحافظة أنه يجرى أيضا استكمال أعمال رصف تقوية طريق الخارجة أسيوط فى الوصلة الموازية لمعبد هيبس ومطار الخارجة والتى بدأ العمل فى عمل التربة الحجرية تمهيدا لرصفها خلال الأيام القليلة القادمة.

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مصر 365