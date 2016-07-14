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بالصور.. الإشغالات تعود لكورنيش السويس بعد 24 ساعة من إزالتها

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بالصور.. الإشغالات تعود لكورنيش السويس بعد 24 ساعة من إزالتها بالصور.. الإشغالات تعود لكورنيش السويس بعد 24 ساعة من إزالتها
بعد مرور 24 ساعة فقط على إزالة الإشغالات بكورنيش السويس، عاد الباعة الجائلون من جديد لنشر الإشغالات التى قامت بإزالتها قوات الشرطة وحى السويس.

وطالب المواطنون بالسويس بضرورة وجود تواجد أمنى بكورنيش السويس لمنع انتشار الباعة الجائلين الذين هم ليسوا من أبناء المحافظة.

وقال أحمد السيد، طبيب، إننا بعد فرحتنا الكبيرة بإزالة التعديات والإشغالات بالكورنيش أمس فوجئنا اليوم بعودتها من جديد وقيام البلطجية أصحاب الإشغالات بالعودة، وهم نوصفهم بالبلطجة لأنه منهم الكثيرون من قاموا بالاعتداء علي مواطنين بسبب انتقادهم لوجود الإشغالات.

وأكدت سالمة العربى، ربة منزل، إننا من حقنا الاستمتاع بالكورنيش والجلوس فيه دون استغلالنا، فمن يصدق أن أصحاب الإشغالات يجبرون المواطنين على دفع أموال من أجل الجلوس علي الكورنيش عن طريق تاجير المقاعد بالأسعار التي يحددونها.

وقال مصدر أمنى، إن مديرية أمن السويس مسئولة عن تنفيذ قرارات الجهاز التنفيذى والأحياء وعندما يطلب حى السويس سنفوم بإزالة الإشغالات.

اشغالات كورنيش السويس (1)
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التعديات بكورنيش السويس

اشغالات كورنيش السويس (2)
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انتشار الإشغالات بالكورنيش


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